Sökelilerin bağışları ulaştı

Yardım malzemeleri, Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Sabri Yöntem ve Nimet İncedal, Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant ve Söke Kadın Meclisi Seringül Bulu tarafından Elazığ’da AFAD Merkezine teslim edildi.