BİST119.140-0,59 EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sökelilerin bağışları ulaştı
    ABONE OL
    02.02.2020 - 00:01 |

    Sökelilerin bağışları ulaştı

    Söke Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında Sökeli yardımseverlerin destekleriyle toplanan malzemeler Elazığ’a ulaştı.

    Sökelilerin bağışları ulaştı

    Yardım malzemeleri, Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Sabri Yöntem ve Nimet İncedal, Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant ve Söke Kadın Meclisi Seringül Bulu tarafından Elazığ’da AFAD Merkezine teslim edildi.

    Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!

    Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber