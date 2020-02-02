02.02.2020 - 00:01 |
Sökelilerin bağışları ulaştı
Söke Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında Sökeli yardımseverlerin destekleriyle toplanan malzemeler Elazığ’a ulaştı.
Yardım malzemeleri, Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Sabri Yöntem ve Nimet İncedal, Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant ve Söke Kadın Meclisi Seringül Bulu tarafından Elazığ’da AFAD Merkezine teslim edildi.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.