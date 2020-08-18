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    HaberlerEge Haberleri Söke’ye hayvan barınağı müjdesi
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    18.08.2020 - 07:00 |

    Söke’ye hayvan barınağı müjdesi

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, daha önce farklı nedenlerle kapatılan hayvan barınağının yeniden açılacağı müjdesini verdi.

    Söke’ye hayvan barınağı müjdesi

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, daha önce farklı nedenlerle kapatılan hayvan barınağının yeniden açılacağı müjdesini verdi. Sökeli hayvan dostlarının oluşturduğu Pati Sevenler Derneği’nin hayvan barınağı alanında düzenledikleri etkinliğe katılan Başkan Tuncel, hayvan severlerin gönlünü adeta fethetti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun uyumlu çalışması Söke’de uzun süredir sıkıntı olan bir konuyu daha çözüme kavuşturuyor.
    Çerçioğlu’na teşekkür
    Başkan Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile konuyu görüştüklerini, hayvan barınağının yeniden açılması için belediye bürokratlarının çalışma yürüttüklerini söyledi.

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