Söke’ye hayvan barınağı müjdesi

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, daha önce farklı nedenlerle kapatılan hayvan barınağının yeniden açılacağı müjdesini verdi. Sökeli hayvan dostlarının oluşturduğu Pati Sevenler Derneği’nin hayvan barınağı alanında düzenledikleri etkinliğe katılan Başkan Tuncel, hayvan severlerin gönlünü adeta fethetti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun uyumlu çalışması Söke’de uzun süredir sıkıntı olan bir konuyu daha çözüme kavuşturuyor.

Çerçioğlu’na teşekkür

Başkan Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile konuyu görüştüklerini, hayvan barınağının yeniden açılması için belediye bürokratlarının çalışma yürüttüklerini söyledi.