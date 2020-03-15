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    HaberlerEge Haberleri Solunum yolları ve bağışıklığı koruyor
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    15.03.2020 - 00:20 |

    Solunum yolları ve bağışıklığı koruyor

    MUĞLA’nın Marmaris ilçesinin çam balına, koronavirüs sonrası talep arttı.

    Solunum yolları ve bağışıklığı koruyor

    Bağışıklık güçlendirici olduğu için kış mevsiminde tercih edilen çam balında bu yıl 300 binin üzerindeki kovandan 150 bin ton rekolte beklediklerini belirten arı yetiştiricisi ve arıterapi eğitmeni Duygu Gürbüz (28), “Son bir ay içinde yurt genelinde kargo ile sipariş arttı. Solunum rahatsızlığı olanlara ılık su ile karıştırarak içmelerini tavsiye ediyoruz. Antiseptik özelliği nedeniyle vücut direncini yükseltiyor” dedi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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