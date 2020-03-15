Solunum yolları ve bağışıklığı koruyor

Bağışıklık güçlendirici olduğu için kış mevsiminde tercih edilen çam balında bu yıl 300 binin üzerindeki kovandan 150 bin ton rekolte beklediklerini belirten arı yetiştiricisi ve arıterapi eğitmeni Duygu Gürbüz (28), “Son bir ay içinde yurt genelinde kargo ile sipariş arttı. Solunum rahatsızlığı olanlara ılık su ile karıştırarak içmelerini tavsiye ediyoruz. Antiseptik özelliği nedeniyle vücut direncini yükseltiyor” dedi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA