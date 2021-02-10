Soma, bin yıldır zeytincilik yapıyor

Yaklaşık 1 milyon 525 bin 700 zeytin ağacı bulunan Soma’da zeytin ve zeytinyağı üretiminde kaliteyi artırmak için çalışma başlattıklarını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan, “Zeytin ve zeytinyağının, Soma’da yaklaşık bin yıldır var olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bunun yanında zeytin ve zeytin yağına coğrafi işaret alınması için Kaymakamlık ile ortak proje başlattık. Projemiz Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Soma zeytin yağının tescillenmesi için de çalışmalar başlamış oldu” diye konuştu.