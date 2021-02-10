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    HaberlerEge Haberleri Soma, bin yıldır zeytincilik yapıyor
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    10.02.2021 - 00:04 |

    Soma, bin yıldır zeytincilik yapıyor

    Yaşları 960, 678 ve 384 olan üç zeytin ağacının anıt ağaç olarak tescillendiği Soma, zeytin ve zeytinyağı üretiminde adından söz ettirmek istiyor.

    Soma, bin yıldır zeytincilik yapıyor

    Yaklaşık 1 milyon 525 bin 700 zeytin ağacı bulunan Soma’da zeytin ve zeytinyağı üretiminde kaliteyi artırmak için çalışma başlattıklarını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan, “Zeytin ve zeytinyağının, Soma’da yaklaşık bin yıldır var olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bunun yanında zeytin ve zeytin yağına coğrafi işaret alınması için Kaymakamlık ile ortak proje başlattık. Projemiz Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Soma zeytin yağının tescillenmesi için de çalışmalar başlamış oldu” diye konuştu.

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