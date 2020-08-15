15.08.2020 - 00:00 |
Soma’da yedi imza
TFF 3. Lig’de geçen sezon Play Off finali oynayıp 2. Lig’in kapısından dönen Soma’da transferler devam ediyor.
Dış transferde 7 isme imza attıran siyah beyazlı ekip, Şile Yıldızspor’dan 21 yaşındaki Abdullah Kasap ve Malatya Yeşilyurt BLD’den 22 yaşındaki golcü Muhammed Öztürk’ü renklerine bağladı. Somaspor, iç transferde ise kaptan Onur Ulaş’la sözleşme yeniledi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.