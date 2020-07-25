Somaspor finalde

Soma, ilk yılında bekleme yapmadan 2. Lig’e yükselmek için 27 Temmuz Pazartesi günü Nevşehir Belediyespor’u 2-1’le eleyen Pazarspor’la rakip olacak. Antalya Calista Sports Center’da saat 21.00’de başlayacak finali kazanan taraf adını 2. Lig’e yazdıracak. Somaspor’da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, uzun yıllar sonra bir ilke imza atarak 2. Lig’e çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Soma’nın 26 yıl sonra 2. Lig için finale kaldığını belirten tecrübeli teknik adam, “Çok mutluyuz. Sene başından beri hayalimiz bu finali oynamaktı. Oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Kendilerine ve takımımıza yakışacak şekilde bir karakter ve oyun ortaya koydular. Dört buçuk aylık bir aradan sonra bu tempoda maç oynamak kolay değildi. Çok şükür finaldeyiz. Şimdi bizim için 26 yıl sonra gelen fırsatın mücadelesi başlıyor. Henüz her şey bitmedi. Önümüzde bir maç kaldı. Belki 90 dakika, belki 120 dakika, belki de penaltılarla kaderimizin belli olacağı bir karşılaşma var” dedi. Soma’da maçta sakatlanan Üzeyir, Ali ve Nurettin’in durumları final saati belli olacak.