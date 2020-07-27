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    HaberlerEge Haberleri Somaspor şampiyonluk aşkına
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    27.07.2020 - 00:00 |

    Somaspor şampiyonluk aşkına

    TFF 3. Lig’de Play Off yarı final maçında Muğlaspor’u 2-0’lık skorla yenerek eleyen Somaspor, bugün final mücadelesinde Pazarspor’la kozlarını paylaşacak. Antalya’da Calista Sports Center’da saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.

    Somaspor şampiyonluk aşkına

    Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden siyah beyazlı takım, Pazarspor’u yenmesi halinde tarihinde ilk kez 2. Lig’e çıkacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, “Önümüzde bir maç kaldı. Belki 90 dakika, belki 120 dakika, belki de penaltılarla kaderimizin belli olacağı bir karşılaşma var. Hedefimiz kupayı Soma’ya getirmek. Oyuncularıma güvenim tam” dedi.

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