Somaspor’da yaprak dökümü

Ara transfer döneminde 1928 Bucaspor’dan transfer edilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayla 7 maçta görev aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray’da profesyonel olan Cafercan, pek çok Anadolu kulübünde görev aldıktan sonra bu sezon başında Buca ekibine katıldı. Sarı lacivertli ekipte sezonun ilk yarısında 11 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri sarsmıştı.