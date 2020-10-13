Soma’yı tutana aşk olsun

Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, aynı puandaki lider İçel İdman Yurdu ve Karşıyaka’yla birlikte zirveyi paylaşıyor. Somaspor, bu hafta cumartesi günü son sıradaki Cizrespor deplasmanında da seriyi sürdürüp liderliği tek başına eline geçirmeyi hedefliyor.

İngiliz kulüplerinin transfer politikasını eleştiren Guardian yazarı Jonathan Liew, Trabzonspor’a kiralanan Lewis Baker’ı örnek gösterdi, “Baker 16 yıldır Chelsea’de. 133 lig maçı oynadı, hiçbiri Chelsea için değil” yorumunu yaptı.