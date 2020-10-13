85,74BİST1.1781.09EURO9.330.48USD7.880.39ALTIN487.46-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Soma’yı tutana aşk olsun
    ABONE OL
    13.10.2020 - 00:00 |

    Soma’yı tutana aşk olsun

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Yalovaspor’u da Nurettin’in penaltıdan attığı gollerle 2-1 mağlup eden Soma, 4 maçta namağlup 10 puana ulaştı.

    Soma’yı tutana aşk olsun

    Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, aynı puandaki lider İçel İdman Yurdu ve Karşıyaka’yla birlikte zirveyi paylaşıyor. Somaspor, bu hafta cumartesi günü son sıradaki Cizrespor deplasmanında da seriyi sürdürüp liderliği tek başına eline geçirmeyi hedefliyor.

    İngiliz kulüplerinin transfer politikasını eleştiren Guardian yazarı Jonathan Liew, Trabzonspor’a kiralanan Lewis Baker’ı örnek gösterdi, “Baker 16 yıldır Chelsea’de. 133 lig maçı oynadı, hiçbiri Chelsea için değil” yorumunu yaptı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Sıradaki Haber