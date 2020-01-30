Sömestrde çocuklara Harikalar Mutfağı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sömestr tatilinde çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Harikalar Mutfağı oyunu, Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Oyunu izleyenler arasında Bodrum Belediyesi’nin minik davetliler Karaova Köklükuyu Çocuk Korosu da vardı. Yönetmenliğini Duygu Cindoruk’un üstlendiği oyun tam not almayı başardı. İzleyiciler, “Bodrum’un da artık bir çocuk tiyatrosu var ve biz büyükler bile izlemekten çok keyif aldık, eğlendik” yorumunu yaptı. B.B.Ş.T Çocuk Oyunu Harikalar Mutfağı, sezona girdiğinden bu yana, her pazar yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Tiyatro, gelen talepler doğrultusunda, hafta arası da perdelerini çocuklara açıyor.