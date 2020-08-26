Son anda yetiştiler

Muğla Marmaris’te ağzına ve ayaklarına misina dolanan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner incelemede, 70 santim boyunda, 90 kilo ağırlığında Latincede ‘Chelonia Mydasö’ olarak adlandırılan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası olduğunu belirledi. Ağzına ve ön ayaklarına dolaşan misinayı kesti. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, caretta carettayı tedaviye aldı. l