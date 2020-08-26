BİST1.0920.00EURO8.740.03USD7.390.00ALTIN458.010.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Son anda yetiştiler
    ABONE OL
    26.08.2020 - 07:00 | | DHA

    Son anda yetiştiler

    Muğla Marmaris’te ağzına ve ayaklarına misina dolanan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı.

    Muğla Marmaris’te ağzına ve ayaklarına misina dolanan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner incelemede, 70 santim boyunda, 90 kilo ağırlığında Latincede ‘Chelonia Mydasö’ olarak adlandırılan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası olduğunu belirledi. Ağzına ve ön ayaklarına dolaşan misinayı kesti. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, caretta carettayı tedaviye aldı. l 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SMA’lı çocuklara siz de umut olun

    SMA’lı çocuklara siz de umut olun

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Ukrayna’dan Türkiye’ye 3 devlet nişanı

    Ukrayna’dan Türkiye’ye 3 devlet nişanı

    Sıradaki Haber