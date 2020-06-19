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    HaberlerEge Haberleri Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
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    19.06.2020 - 11:06 |

    Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Gelen son dakika haberine göre AFAD, Ege Denizi'nde saat 10.43 sıralarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika haberine haberine göre, deprem Girit Adası açıklarında meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.

    Son dakika... Egede korkutan deprem Büyüklüğü...

    İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın meydana geldiGelen son dakika haberine göre;İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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