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    HaberlerEge Haberleri ‘Son düdüğe kadar devam’
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    08.06.2020 - 00:00 |

    ‘Son düdüğe kadar devam’

    Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, şampiyonluk yarışının son düdüğe kadar devam edeceğini söyledi.

    ‘Son düdüğe kadar devam’

    Ligde ilk 2’den Süper Lig’e çıkmak için ilk 8 takımın da iddialı olduğunu belirten Vural, “Puanlar birbirine çok yakın. Hem direkt Süper Lig hem de Play Off yarışı son düdüğe kadar bitmez. Bizim tek hedefimiz Süper Lig’e dönmek” diye konuştu. Lider Hatayspor’un hata yapmadığı takdirde ilk 2’den Süper Lig’e çıkacağına inandığını dile getiren Vural, “Erzurumspor’un 11 futbolcusunda virüs tespit edildi. Bursa, geç başladı. Altay, hiç kaybetmedi. Herkesin hedefinin ilk 2 olduğu, kıran kırana bir yarış olacak” diye konuştu.

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