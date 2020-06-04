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    04.06.2020 - 00:01 |

    Son gün 20 Temmuz unutmayın

    Bu yıl 20’ncisi gerçekleşecek Miss&Mr Model Of Turkey için başvurular başladı.

    Son gün 20 Temmuz unutmayın

    2001 yılında ilk kez gerçekleştirilen ve sektöre birçok yıldızı kazandıran yarışmaya başvurular, 1 Haziran- 20 Temmuz günleri arasında www.missmrmodelofturkey.com adresinden gerçekleştirilecek.

    Geçen yıl düzenlenen Miss&Mr Model Of Turkey 2019’un birincileri Ali Öner ve Çağla Pekmezci Olmuştu. Çağla Pekmezci, kasım ayında Malezya’da Miss Tourism International 2019 Yarışması’nda ülkemizi temsil etti. Yarışmaya; 16 ve 25 yaş arası bay ve bayan adaylar katılabiliyor. 18 yaşından küçük adaylar ise ailelerinin izin belgesi ile başvuru yapabiliyor. Adayların T.C vatandaşı olması gerekiyor.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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