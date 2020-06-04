Son gün 20 Temmuz unutmayın

2001 yılında ilk kez gerçekleştirilen ve sektöre birçok yıldızı kazandıran yarışmaya başvurular, 1 Haziran- 20 Temmuz günleri arasında www.missmrmodelofturkey.com adresinden gerçekleştirilecek.



Geçen yıl düzenlenen Miss&Mr Model Of Turkey 2019’un birincileri Ali Öner ve Çağla Pekmezci Olmuştu. Çağla Pekmezci, kasım ayında Malezya’da Miss Tourism International 2019 Yarışması’nda ülkemizi temsil etti. Yarışmaya; 16 ve 25 yaş arası bay ve bayan adaylar katılabiliyor. 18 yaşından küçük adaylar ise ailelerinin izin belgesi ile başvuru yapabiliyor. Adayların T.C vatandaşı olması gerekiyor.