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    04.01.2021 - 00:03 |

    Son kullanma tarihi denetimi

    Son kullanma tarihi denetimi

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde etiket denetimlerini sürdürüyor. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da süren çalışmalarda, son kullanma tarihleri geçmiş olan çok sayıda ürün tespit edilip imhası gerçekleştirildi. Vatandaşların huzuru ve sağlığı için her şartta görevde olduklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı konusunda denetimlerimiz ilimiz genelinde devam ediyor. Raf ve kasada fiyat karşılaştırması da yapıyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz, alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri ve tarihi geçmiş ürünleri ilgili yerlere bildirmeleri” dedi.

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