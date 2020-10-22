85,65BİST1.2120.09EURO9.260.00USD7.810.05ALTIN483.370.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Son rötuşlar atılıyor
    ABONE OL
    22.10.2020 - 00:02 |

    Son rötuşlar atılıyor

    Turizmin başkenti Kuşadası ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Neopolis Heykel Sempozyumu’na katılan sanatçılar eserlerini büyük ölçüde tamamladı

    Son rötuşlar atılıyor

    Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda sanatçıların eserleri tamamlanma aşamasına geldi. Belediye Başkanı Ömer Günel, 5 Ekim’den bu yana İyonlar döneminde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu’ndaki açık hava atölyesinde ‘Kuşadası’ temasıyla mermer bloklara şekil veren 2’si Rusya’dan olmak üzere toplam 9 heykeltraşı ziyaret etti. Çalışmaları inceleyen Başkan Günel, sempozyuma katılan sanatçılara teşekkür etti. 31 Ekim’de sona erecek olan sempozyumda hazırlanan eserler Kuşadası’nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek.

    Sanatın başkenti

    Başkan Ömer Günel, “31 Ekim’de Kuşadası teması ile şekillenen tüm eserlerimiz vücut bulmuş olacak. Daha sonra hem sanatçılar hem de sanatseverler ile bir araya gelip bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Kuşadalı hemşehrilerim ile ilçemizi ziyaret etmeye gelen misafirlerimizin 25 günlük sempozyumun sonunda Kuşadası’na hediye edilecek 9 heykeli çok beğeneceğini düşünüyorum. Kuşadası kültür ve sanatın başkenti olma yolunda hızla ilerliyor” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Sıradaki Haber