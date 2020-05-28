Soner, İstanbul’a gidiyor

Sarı kırmızılı ekipte gösterdiği performansla takımın en önemli ayaklarından olan deneyimli orta saha oyuncusunun, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından yeni sezonda kadroda değerlendirileceği ifade edildi. Buruk’un Soner’in Göztepe’de sergilediği performansı çok beğendiği belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuyu sezon başı kampına dahil edeceği vurgulandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir’in Avrupa kupaları dahil 3 kulvarda mücadele edeceğini öngören Buruk’un, “Soner’e ihtiyacım olacak. İyi bir sezon geçirdi. Bize de önemli katkılar sağlar” dediği öğrenildi.