BİST104.954 1.87EURO7.45-0.04USD6.770.08ALTIN373.091.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Soner, İstanbul’a gidiyor
    ABONE OL
    28.05.2020 - 00:00 |

    Soner, İstanbul’a gidiyor

    Göztepe’de sezon başında Medipol Başakşehir’den kiralanan Soner Aydoğdu’nun lig bitiminde kulübüne dönebileceği öğrenildi.

    Soner, İstanbul’a gidiyor

    Sarı kırmızılı ekipte gösterdiği performansla takımın en önemli ayaklarından olan deneyimli orta saha oyuncusunun, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından yeni sezonda kadroda değerlendirileceği ifade edildi. Buruk’un Soner’in Göztepe’de sergilediği performansı çok beğendiği belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuyu sezon başı kampına dahil edeceği vurgulandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir’in Avrupa kupaları dahil 3 kulvarda mücadele edeceğini öngören Buruk’un, “Soner’e ihtiyacım olacak. İyi bir sezon geçirdi. Bize de önemli katkılar sağlar” dediği öğrenildi.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göktaşı mı düştü, nerede, hangi ilde? Göktaşı nedir, göktaşı düşmesi nasıl olur?

    Göktaşı mı düştü, nerede, hangi ilde? Göktaşı nedir, göktaşı düşmesi nasıl olur?

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

    15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

    Sıradaki Haber