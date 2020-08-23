‘Sonuna kadar arkanızdayız’

UCİM tarafından kurulan, Türkiye ve Avrupa’nın ilk önleme merkezi Bayraklı Belediyesi’nin katkılarıyla İzmir’de açıldı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Varlığınız bize güç ve umut veriyor. Vizyonuna ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti’ni koymuş bir belediyenin başkanı olarak derneğimizin sonuna kadar arkasında olacağız. İyi ki varsınız” dedi.