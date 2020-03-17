‘Sonuna kadar zirveyi kovalayacağız’

TFF 3. Lig 1. Grup’ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor’u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Ligin ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışından kopmayan Buca’da Teknik Direktör Ersin Aka, bitime 6 maç kala sonuna kadar yarışı kovalayacaklarını söyledi. Aka, “Zorlu bir maça çıktık. Galibiyet çok değerliydi. Şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğiz. Gülen taraf biz olacağız” dedi.