17.03.2020 - 07:00 |
‘Sonuna kadar zirveyi kovalayacağız’
TFF 3. Lig 1. Grup’ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor’u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor’u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Ligin ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışından kopmayan Buca’da Teknik Direktör Ersin Aka, bitime 6 maç kala sonuna kadar yarışı kovalayacaklarını söyledi. Aka, “Zorlu bir maça çıktık. Galibiyet çok değerliydi. Şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğiz. Gülen taraf biz olacağız” dedi.
00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.