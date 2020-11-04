Futbol topunun en uzun süre oyunda kaldığı ülke hangisidir?



Ortalık yangın yeri, şimdi bu da soru mu?



Soru değil, dangalaklık!



Ama yine de sorunun yanıtı büyük bir olasılıkla İngiltere.



Nedeni ilkeler. İzleyene ödediğinin karşılığını verme bilinci. Namuslu insanların değil, ilkelerin geçerli olduğu ülkelerde böylesi ödev değil sorumluluktur.

Uymayan, kafasına göre hareket eden takımdan gönderilir. Futbol oyunu 90 dakika. Güzel ülkemde kaç dakika oynanıyor? Evet, uzatmalar var. Hatta uzatmanın da uzatmaları oluyor.



Özellikle Süper Lig’den aşağı liglere doğru inerseniz, kıdemli, uzatmalı profesyonellerin çoğu TFF 1. Lig’de oynuyor... Yerli, yabancı karışımı... İzleyeni, hakemi, rakiplerini aldatmaya, oyundan süre çalmaya yönelik eylemlerin uygulama merkezi bu lig. Çıkarları uğruna rakibine, kendine, izleyene özsaygısını yitirmişlerin başvurduğu bir tür hırsızlık, zamandan çalma. Ya da sapkınlık, kurnazlık. Neyse ki çok tehlikeli değil.



En azından insanın yaşamını doğrudan, derinden etkilemiyor zamandan çalma.



Peki, hırsızlık virüsünün hayatın tüm alanlarında insanın hücre yapısını kuşattığı, istila ettiği toplumlarda neler oluyor? Hiç uzatmayalım, ölüyorlar...



Erzincan’da, Varto’da, Elazığ’da, Erzurum’da, İzmit’te, Adapazarı’nda, Yalova’da, Gölcük’te ve en sonunda İzmir’de insanlar ölmeye devam ediyor.

Hırsızlar da betondan, çimentodan, demirden, kumdan çalmaya devam ediyor.



Üç beş uyanık kaşarlanmış futbolcunun insan hayatının yanında zamandan çalmasının önemi nedir ki?



Çalma virüsü, hırsızlık hangi alanda olursa olsun insan bedenine girmeye görsün.



O toplum biter, tükenir. “Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. Kendilerine her şeyin gökden fısıldanmış olduğunu sanan toplumlar, gelişme defterlerini dürmüş, acabasız sorgulamayan toplumlardır.”



Bu güzel yurdum insanının birbirlerini tanımaya, anlamaya, öğrenmeye, gelişmeye, sorgulamaya gereksinimi var. Ve bu değerler, ne acıdır ki giderek tükeniyor. Elbette tüm ülke tükeniyor. Çok yazık.



Mucizelere şükürle... Kahramanlara şükranla... Geçmiş olsun İzmirim...