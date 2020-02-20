‘Sorumluluğu bize yıkmaya çalışıyorlar’

Karabağlar Belediyesi’nin, mahallelerin sorunlarını yerinde görüp hızlı çözüm üretmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantılarının dördüncüsü yapıldı. İlçedeki 540 hektarın sekiz yıl önce 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan edildiğini anlatan Başkan Muhittin Selvitopu, “Bu konuda bize sorumluluk yüklenmek isteniyor. Kentsel dönüşüm konusunda yetkileri belediyeden alıp ‘belediye yapmıyor’ diyorlar. Riskli alan kararını kaldırın, biz de diğer yerlerde olduğu gibi buraların planlamasını bir an önce yapalım” dedi.