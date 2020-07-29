‘Sorumsuz sosyal medya’

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu toplantısına katılan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı, sosyal medyadaki sorumsuz davranışların, sağladığı faydaları silip süpürdüğünü ifade etti.

Türk insanının her gün 7 saat 29 dakikasını internette geçirdiğini belirten Kavaklı, “2 saat 51 dakikasını sosyal medya kullanımı oluşturuyor. Nüfusun yüzde 64 aktif sosyal medya kullanıcısı. Artan kullanıcılarla muhteşem bir güce dönüşüyor. Bir reklam ‘Kontrolsüz güç, güç değildir!’ diyordu. Güç arttıkça sorunlar da artıyor” diye konuştu.