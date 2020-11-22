‘Soruna uzak kalamayız’

MSKÜ, uzaktan eğitim sürecinde yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmek ve süreci en verimli şekilde yürütmek için çalışmalar yapıyor. MSKÜ geçen dönem, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), tarafından yapılan bir araştırmada uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten devlet üniversiteleri arasında dokuzuncu sırada yer almıştı.

Gençleri dinlediler

Üniversite, 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde, uzaktan eğitime geçilmesi kararının ardından çalışmalarını hızlandırdı.

Öğrenci merkezli yaklaşımın bir sonucu olarak yöneticileri ve öğrencileri sık sık buluşturan MSKÜ, bu defa dekan, müdür ve öğrencileri bir araya getirdi.

Gençlerin yaşadığı sorunları dinlemek, çözüm yollarını tartışmak ve daha verimli bir uzaktan eğitim modeli geliştirmek için düzenlenen buluşmaya, katılım yoğun oldu.

Toplantılarda akademik takvim, teorik derslerin işleyişi, pratik derslerin yürütülmesi ve sınav süreçleriyle ilgili öğrencilere bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, gençlerden gelen isteklerin yerine getirilmesi için çalışma başlatılacağını belirtti, “Sorun varsa çözeriz, uzak kalamayız” dedi.

Özel çocuklara kucak açtılar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nün ‘uygulama birimi’ hizmete açıldı.

Eğitim Fakültesi binasına kurulan merkezde dil gecikmesi olan; işitme yetersizliğinden, zihin yetersizliğinden ve otizm spektrum bozukluğundan etkilenen ya da risk altında olan çocuklar eğitim alabilecek. Bu birim, özel eğitim bölümü lisans öğrencileri için de uygulama yapabilecekleri bir ortam niteliği taşıyor.

Fakültenin bu çalışmasıyla öncü olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Bu bölgede eksikliği hissedilen özel eğitim hizmetleri, bu birim tarafından karşılanacaktır” diye konuştu.