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    HaberlerEge Haberleri Sorunlar 48 saat içinde çözülecek
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    14.02.2021 - 00:02 |

    Sorunlar 48 saat içinde çözülecek

    Bornova Belediyesi, toplumsal katılım ve denetim açısından önemli bir proje olan 360 Derece Halkla İlişkiler Sistemi’ni açmaya hazırlanıyor.

    Sorunlar 48 saat içinde çözülecek

    Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini iletebileceği, belediye ile doğrudan iletişim kurmasını sağlayan sistem için ilk toplantı yapıldı. Belediyenin ana hizmet binasında yer alan başvuru masasından, 7/24 çağrı merkezinden, gezici ekiplerden, sosyal medya kanalları üzerinden, web, mail, dilekçe ve yasal kanallar gibi yollardan kayıt alınabileceğin, sorunların en geç 48 saat içinde çözüme kavuşturulacağı belirtildi. Başkan Mustafa İduğ, halkımıza daha kaliteli yaşam sağlamak için görevde olduklarını söyledi. Öte yandan belediye, parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmesi için zeminleri kauçukla kaplıyor.

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