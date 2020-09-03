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    HaberlerEge Haberleri Sorunlar yerinde tespit ediliyor
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    03.09.2020 - 00:02 |

    Sorunlar yerinde tespit ediliyor

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe genelinde yaşanan sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için gerçekleştirdiği alan gezilerine devam ediyor.

    Sorunlar yerinde tespit ediliyor

    Son olarak ilçe merkezini dolaşan Başkan Günel, 1.5 yıl içinde ciddi işlere imza attıklarını belirtti, küçük sorunların kısa sürede giderileceğini söyledi. Geçen yıl yaşama geçirilen sıfır işgaliye uygulamasından ödün vermeyeceklerini kaydeden Günel, “Uygulamanın faydaları görüldü. Proje sayesinde hem esnafımız, hem vatandaşlarımız hem de misafirlerimiz rahat bir nefes aldı” dedi.

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