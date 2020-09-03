Sorunlar yerinde tespit ediliyor

Son olarak ilçe merkezini dolaşan Başkan Günel, 1.5 yıl içinde ciddi işlere imza attıklarını belirtti, küçük sorunların kısa sürede giderileceğini söyledi. Geçen yıl yaşama geçirilen sıfır işgaliye uygulamasından ödün vermeyeceklerini kaydeden Günel, “Uygulamanın faydaları görüldü. Proje sayesinde hem esnafımız, hem vatandaşlarımız hem de misafirlerimiz rahat bir nefes aldı” dedi.