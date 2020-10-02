Sorunlara ‘Acil Çözüm’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilmek için oluşturulan Acil Çözüm projesini Konak’ın Yenidoğan, Küçükada, Lale, Vezirağa mahallerinde başlattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile ekiplerle kentin dezavantajlı bölgelerinde incelemelerde bulunan Başkan Soyer, “Her iki belediyemizin temizlik, planlama, imar gibi birimlerinden yetkili arkadaşlarımızın içerisinde olduğu çekirdek bir ekip kurduk. Bu ekiple hızlı sonuç almaya başlıyoruz. Yaralara merhem olacağız” dedi. Acil Çözüm Ekipleri’nin koordinasyonu İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’ya verildi.

Limana destek

Başkan Tunç Soyer, İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar Görür’ü ziyaret etti, limandaki çalışmalar hakkında brifing aldı. Daha sonra kruvaziyer gemisiyle gelen turistlerin İzmir’e giriş yaptıkları alanları inceleyen Başkan Soyer, kriz döneminde ellerinde geldiğince liman yönetimine destek vereceklerini söyledi. Başkan Soyer, ardından İzmir Büyükşehir Havagazı Gençlik Yerleşkesi, Pi Gençlik Derneği’nin Yerel Gençlik Dernekleri Ağı Projesi kapsamında iki hafta üst üste gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerini ağırladı. 60 gençlik çalışanının bir araya geldiği arama konferanslarında gençlik politikaları üzerine konuşuldu.