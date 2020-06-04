04.06.2020 - 00:02 |
Sorunlara yerinde çözüm
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, normalleşme süreciyle konuklarını karşılamaya hazırlanan kırsal mahalleleri ziyaret etti.
Başkan Oktay’ın ilk ziyaret noktası ünlü tatil beldesi Selimiye oldu.
Kurallara uyma çağrısı
Plajlarda yürütülen çalışmaları inceleyen Oktay, şemsiye ve şezlong aralıklarının pandemi kurallarına göre düzenlenmesi konusunda uyarıda bulundu. Selimiye Plajı’na yeni bir duş ve tuvalet yapılacağını belirten Oktay, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını da denetledi. Ardından Bozburun’a giden Oktay, vatandaşlarla sohbet etti, işyerlerine hayırlı sezonlar diledi. Semt pazarını da ziyaret eden Oktay, sorunları yerinde tespit etmek için ziyaretleri sürdüreceklerini ifade etti.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."