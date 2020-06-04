BİST109.1110.94EURO7.54-0.37USD6.71-0.24ALTIN367.68-1.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sorunlara yerinde çözüm
    ABONE OL
    04.06.2020 - 00:02 |

    Sorunlara yerinde çözüm

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, normalleşme süreciyle konuklarını karşılamaya hazırlanan kırsal mahalleleri ziyaret etti.

    Sorunlara yerinde çözüm

    Başkan Oktay’ın ilk ziyaret noktası ünlü tatil beldesi Selimiye oldu.

    Kurallara uyma çağrısı

    Plajlarda yürütülen çalışmaları inceleyen Oktay, şemsiye ve şezlong aralıklarının pandemi kurallarına göre düzenlenmesi konusunda uyarıda bulundu. Selimiye Plajı’na yeni bir duş ve tuvalet yapılacağını belirten Oktay, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını da denetledi. Ardından Bozburun’a giden Oktay, vatandaşlarla sohbet etti, işyerlerine hayırlı sezonlar diledi. Semt pazarını da ziyaret eden Oktay, sorunları yerinde tespit etmek için ziyaretleri sürdüreceklerini ifade etti.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüste son durum! Hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Koca cevapladı...

    Corona virüste son durum! Hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Koca cevapladı...

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

    YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

    Sıradaki Haber