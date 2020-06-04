Sorunlara yerinde çözüm

Başkan Oktay’ın ilk ziyaret noktası ünlü tatil beldesi Selimiye oldu.



Kurallara uyma çağrısı



Plajlarda yürütülen çalışmaları inceleyen Oktay, şemsiye ve şezlong aralıklarının pandemi kurallarına göre düzenlenmesi konusunda uyarıda bulundu. Selimiye Plajı’na yeni bir duş ve tuvalet yapılacağını belirten Oktay, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını da denetledi. Ardından Bozburun’a giden Oktay, vatandaşlarla sohbet etti, işyerlerine hayırlı sezonlar diledi. Semt pazarını da ziyaret eden Oktay, sorunları yerinde tespit etmek için ziyaretleri sürdüreceklerini ifade etti.