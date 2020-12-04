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    HaberlerEge Haberleri Sorunları görmeye bir gün yetti
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    04.12.2020 - 07:00 |

    Sorunları görmeye bir gün yetti

    İzmirli doktor Mehmet Turan, engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla tekerlekli sandalyede bir gün geçirdi

    Sorunları görmeye bir gün yetti

    İzmir’de gören yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farklı bir projeye imza attı. Tekerlekli sandalyeye binen Dr. Turan, 100 metre uzaklıktaki markete alışveriş yapmaya gitti. Sosyal deneyi sırasında türlü zorluklarla karşılaşan Turan, “Kaldırım ve sokaklardaki fiziksel engeller bizim için fazlasıyla eziyet oldu. Zincir marketin giriş ve çıkış rampası olmaması nedeniyle de bir hayli zorlandık. Ortopedik engelli olup, tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren vatandaşlarımız her gün aynı sorunları yaşıyor” dedi.
    Farkındalık yaratmak istediğini kaydeden Turan, “Kaldırımlardaki dubalar ve firmaların reklam bayrakları ilerlememizi çok zorlaştırdı. Kaldırımdan inmek ve karşıya geçmek bizim için ciddi bir eziyet oldu. İnerken tekerlek su kanalına takıldı. Market girişinde rampa olmadığı için giremedik. İki kişi beni sandalyeyle kaldırdı. Market koridorları çok dardı, hareket etmekte zorlandım. Rafların da en üst seviyesine ulaşmakta zorluk çektim” diye konuştu.
    ‘Çok zorlandım’
    Engelli vatandaşların kaldırıma çıkabilmeleri için yapılan rampaların önüne araçların park ettiğini tespit ettiklerini anlatan Turan, “Yorucu ve maceralı bir gün geçirdik. Ortopedik engelli olan ve tekerlekli sandalye kullanması gereken bir vatandaşımız adına empati yaptık. Bugünün vesilesiyle tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların onların hayatını kolaylaştırmak için gereken önlemleri almalarını istiyorum. Umarım bir kıvılcım yakabilmişizdir” ifadesini kullandı.

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