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    HaberlerEge Haberleri ‘Sorunları hep birlikte aşarız’
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    19.07.2020 - 00:02 |

    ‘Sorunları hep birlikte aşarız’

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir dizi ziyaret ve inceleme için Marmaris’e geldi.

    ‘Sorunları hep birlikte aşarız’

    İlk olarak Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret eden Gürün, pandemi süreci, turizm ve Marmaris’e yapılacak projeler hakkında bilgi aldı. Muğla ve ilçelerinin alt ve üstyapı sorunlarının bitirilmesi için seferber olduklarını, pandemi döneminde yapılacak projelerin beklemeye alındığını ve şimdi yeniden hız kazandığını vurgulayan Gürün, “Birlik ve beraberlik içinde sorunları çözüme kavuşturacağız. Marmaris’in cennet gibi turistik mahallelerinde alt ve üstyapı sorunlarına el atacağız” dedi. Başkan Oktay da, “Hep birlikte Marmarisimiz ve Muğlamız için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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