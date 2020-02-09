09.02.2020 - 00:02 |
Sorunları not aldı
Karabağlar Belediyesi’nin, mahallelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve bunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantılarının 2020 yılı programı başladı.
Başkan Muhittin Selvitopu, muhtarları tek tek dinledi, istek ve sorunları not aldı. Selvitopu, “Gerekli bütçeyi, emlak vergileri, katı atık bedelleri, işgaliyeler gibi diğer tarifelerle sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen performansımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.