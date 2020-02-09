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    HaberlerEge Haberleri Sorunları not aldı
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    09.02.2020 - 00:02 |

    Sorunları not aldı

    Karabağlar Belediyesi’nin, mahallelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve bunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantılarının 2020 yılı programı başladı.

    Sorunları not aldı

    Başkan Muhittin Selvitopu, muhtarları tek tek dinledi, istek ve sorunları not aldı. Selvitopu, “Gerekli bütçeyi, emlak vergileri, katı atık bedelleri, işgaliyeler gibi diğer tarifelerle sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen performansımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

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