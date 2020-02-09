Başkan Muhittin Selvitopu, muhtarları tek tek dinledi, istek ve sorunları not aldı. Selvitopu, “Gerekli bütçeyi, emlak vergileri, katı atık bedelleri, işgaliyeler gibi diğer tarifelerle sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen performansımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.