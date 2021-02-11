‘Sorunları yetkili birimler çözecek’

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın da eşlik ettiği ziyarette Tokat, esnafa bereketli kazançlar diledi. Esnafa, koronavirüs süreci hakkında uyarılarda bulunan Tokat, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini anımsattı. Pazardan alışveriş de yapan Başkan Tokat, esnafın sorunlarını dinledi ve bunların çözümü için yetkili birimlere talimat verdi.



Tokat, Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret etti. Tayini, Bursa İnegöl’e çıkan Kaymakam Eren Arslan’la görüşen Tokat, MİTSO Başkanı Reşit Özer’in de katıldığı ziyarette Kaymakam Arslan’a Milas’taki çalışmaları için teşekkür etti, yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Tokat, Milas Muhtarlar Derneği’nde de Kovid-19’a vurgu yaptı, “Kurallara aynı özenle uymayı sürdürmeliyiz” dedi