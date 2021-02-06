Sorunların çözümü için anında talimat

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Akkent pazarını ziyaret etti. Pazar alışverişi de yapan Başkan Tokat, esnafa; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Başkan Tokat’la karşılaşan vatandaşlar da istek ve taleplerini iletti. Hemen belediyenin ilgili birimlerini arayan Tokat, sorunların çözümü için talimat verdi.