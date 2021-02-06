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    HaberlerEge Haberleri Sorunların çözümü için anında talimat
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    06.02.2021 - 07:00 |

    Sorunların çözümü için anında talimat

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Akkent pazarını ziyaret etti. Pazar alışverişi de yapan Başkan Tokat, esnafa; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

    Sorunların çözümü için anında talimat

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Akkent pazarını ziyaret etti. Pazar alışverişi de yapan Başkan Tokat, esnafa; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Başkan Tokat’la karşılaşan vatandaşlar da istek ve taleplerini iletti. Hemen belediyenin ilgili birimlerini arayan Tokat, sorunların çözümü için talimat verdi.

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