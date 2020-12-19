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    HaberlerEge Haberleri Sorunların peşini bırakmıyor
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    19.12.2020 - 07:00 |

    Sorunların peşini bırakmıyor

    Kentin sorunlarını yerinde incelemeye ve çözüm üretmeye devam eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Mobil Ofis Hizmet Aracı ile son durağı Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak mahalleleri oldu.

    Sorunların peşini bırakmıyor

    Üç mahalleye yağmur suyu hattı döşeneceğini ifade eden Günel, “Aşırı yağışlardan sonra ekip arkadaşlarımla birlikte bir inceleme gezisinde bulunduk. Aynı zamanda hemşehrilerimizle konuşup dertlerini dinledik. Yapmış olduğumuz tespitlere göre Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışıp, yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz. Biz bütün mahallelerimize eşit mesafedeyiz. Kuşadası Belediyesi olarak hiçbir konu ile ilgili olarak ‘yetki ve sorumluluk alanımızda değil’ demedik, demeyeceğiz. Çözüme kavuşana kadar hiçbir sorunun peşini bırakmıyoruz” diye konuştu
    Davutlar’da yenileme
    Öte yandan Davutlar Mahallesi’ndeki hizmet binasını daha aktif hale getirmek için çalışmalara başladı. Binanın dış cephesi ve iç bölümleri yenilenecek, hizmet veren birim sayısı artırılacak. Böylece Davutlar, Güzelçamlı ve çevre mahallelerde oturan vatandaşlar belediye ile ilgili birçok işini Kuşadası merkezine gitmeden çözebilecek.

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