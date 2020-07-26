Sosyal belediyeciliği konuştular

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’na katılmak üzere Ankara’da bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. İki başkan, etkin ve sosyal belediyecilik üzerine sohbet edip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Öndeş Yavaş’a, Germencik’te kırsal kalkınmaya ve yerel üretime katkıda bulunması için kurulan İNYA markasının ürünlerinden hediye etti.

Öndeş, sıcak karşılaması ve konukseverliğinden dolayı Yavaş’a teşekkür edip başarısının daim olmasını diledi. Yavaş ise nazik ziyaretinden dolayı Öndeş’e teşekür etti.