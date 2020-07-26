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    HaberlerEge Haberleri Sosyal belediyeciliği konuştular
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    26.07.2020 - 00:03 |

    Sosyal belediyeciliği konuştular

    Sosyal belediyeciliği konuştular

    CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’na katılmak üzere Ankara’da bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. İki başkan, etkin ve sosyal belediyecilik üzerine sohbet edip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Öndeş Yavaş’a, Germencik’te kırsal kalkınmaya ve yerel üretime katkıda bulunması için kurulan İNYA markasının ürünlerinden hediye etti.

    Öndeş, sıcak karşılaması ve konukseverliğinden dolayı Yavaş’a teşekkür edip başarısının daim olmasını diledi. Yavaş ise nazik ziyaretinden dolayı Öndeş’e teşekür etti.

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
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