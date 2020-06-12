‘Sosyal belediyecilik bizim işimiz’

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart’tan itibaren 288 aileye nakdi yardımda bulundu. Başkan Ömer Günel, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini verdik” dedi.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinde yaptığı sosyal yardımları arttırdı. Sosyal ve ekonomik anlamda süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 11 Mart-7 Haziran günleri arasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 288 aileye toplam 182 bin 900 lira nakdi yardım yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında da, yardımseverlerin katkısıyla hazırlanan 7 bin 963 gıda paketinden 5 bin 137’si ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gıda paketlerinin dağıtımı sürdüğü kaydedildi.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 24 Mart tarihinden itibaren ihtiyaç sahibi olan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 550 haneye günlük 970, toplamda ise 62 bin 180 kase sıcak çorba ulaştırıldı. Evde Bakım Hizmeti kapsamında 88 eve temizlik, 613 kişiye banyo hizmeti verildi; 55 bebeğe de ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyareti yapıldı, bebek çantası hediye edildi.

‘Yardımlar sürecek’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, zorlu süreçte kimsenin mağdur olmaması için, hayırseverlerin desteğiyle sosyal yardımlarda bulunduklarını belirtti, “Salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bir ilk daha

Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretimi geliştirmek için ‘Toprağa Sarıl, Üretime Katıl’ sloganıyla yaşama geçirdiği ‘Adabahçe’ projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız olarak ulaşmasını sağlayacak olan ‘AdaMarket Ekspres’ adlı aracı tanıttı. Kuşadası’nda üretilen tüm sebze, meyve ve ambalajlı gıdaların yer aldığı araç, haftanın yedi günü mahalleleri dolaşacak.

Aşk engel tanımadı!





Kovid-19 sürecinde Kuşadası Belediyesi tarafından 126 nikâh kıyıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) tarafından periyodik olarak dezenfekte edilen Belediye Düğün Salonu’nda, çiftlerin nikâhları kıyılmadan önce çeşitli düzenlemeler yapıldı. Nikahlar; gelin, damat, birinci derece yakınlar ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyıldı. Çiftler, törene maske takarak katıldı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 10 nikâh kıyıldığı belirtildi.

Altyapı seferberliği





Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Kuşadası’nın atık su pompalama kapasitesini 4 katına çıkarmak ve yağmur suyu deşarj sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla sürdürülen altyapı çalışmasında sona gelindi. Çalışmanın tamamlanmasıyla, Kuşadası’nın atık suları bahçe sulama suyu standartlarında arıtılarak deşarj edilecek. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “İlçe-mize verdiği destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.