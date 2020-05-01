01.05.2020 - 00:02 |
Sosyal Bilim Kurulu açıldı
Bornova Belediyesi, sosyolog, psikolog, biyolog, kimyagerler ve fizikçilerden oluşan Sosyal Bilim Kurulu kurdu. İhtiyaç, ihtiyaç sahibi, yoksullukla mücadele gibi kavramları yenilikçi bir bakış açısıyla değerlendirecek olan kurul, yapılan çalışmaları ve sonuçlarını bilimsel veriler ışığında incelemek, yeni ihtiyaç tanımları ve çözümler üretmek için yola çıktı.
Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Uzun süredir Bornovalılarla iç içe çalışmalar yürüten sosyolog kadromuz, Mevlana Toplum Bilim Merkezimizdeki bilim insanlarımızla birlikte bu bakış açısını yeniden ele alıyor. Yaklaşımı sadece sosyal yardım gönderme perspektifinden çıkartıp, iş bulma, meslek edinme ya da çalışmanın önündeki engelleri kaldırma gibi daha sürdürülebilir noktaya getirecek” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu