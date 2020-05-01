Sosyal Bilim Kurulu açıldı

Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Uzun süredir Bornovalılarla iç içe çalışmalar yürüten sosyolog kadromuz, Mevlana Toplum Bilim Merkezimizdeki bilim insanlarımızla birlikte bu bakış açısını yeniden ele alıyor. Yaklaşımı sadece sosyal yardım gönderme perspektifinden çıkartıp, iş bulma, meslek edinme ya da çalışmanın önündeki engelleri kaldırma gibi daha sürdürülebilir noktaya getirecek” dedi.