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    HaberlerEge Haberleri ‘Sosyal inziva’dan kareler
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    19.09.2020 - 00:02 |

    ‘Sosyal inziva’dan kareler

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sanat Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ve üniversiteli gençlerin pandemi sürecini en iyi anlatan kareleri çekmesini amaçlayan ‘Sosyal İnzivada’ fotoğraf yarışması sonuçlandı.

    ‘Sosyal inziva’dan kareler

    İzmir’den Viyana’ya, Ağrı’dan Atina’ya, İstanbul’dan Budapeşte’ye yüzlerce gencin kendi objektiflerinden pandemiyi anlattığı fotoğraflar, 9 kişilik uzman jüri tarafından titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme neticesinde Aydın Üniversitesi’nden Deniz Kalaycı, 65 yaş üstü kişilerin karantina sürecinde torunlarıyla olan iletişimini konu alan fotoğrafıyla birinciliğe ulaştı.

    İstanbul Üniversitesi’nden Yusuf Yılmaz ikinci, Anadolu Üniversitesi’nden Levent Ateş ise üçüncü oldu. Ödül Toplam 33 fotoğraf, dijital sergide bir araya getirilerek, ‘https://www.ieu.edu.tr/photocompetition/sonuclar/’ adresinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yarışmada birinci olan öğrenciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye de bin lira para ödülü verildi.

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