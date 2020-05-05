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    HaberlerEge Haberleri Sosyal medyada ün sevdasına dikkat!
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    05.05.2020 - 07:00 |

    Sosyal medyada ün sevdasına dikkat!

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Kayadibi, sosyal medyada canlı yayın furyasıyla şöhret olduğunu sananların, salgın geçtikten sonra gerçekle yüzleşeceğini belirtti.

    Sosyal medyada ün sevdasına dikkat!

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Kayadibi, sosyal medyada canlı yayın furyasıyla şöhret olduğunu sananların, salgın geçtikten sonra gerçekle yüzleşeceğini belirtti.
    Hevesiniz kursakta kalmasın
    Yeni dönemde bireysel ve toplumsal uyum sürecinin doğru tamamlanması için bilge insanlara daha fazla ihtiyaç duyulacağını belirten Kayadibi, “Yararlı bir içeriğiniz, güçlü bir retorik beceriniz, ses ve konuşma üstünlüğünüz, teknolojik altyapınız, derin alan bilginiz varsa öne çıkabilir, dijital dünyanın yeni yayıncısı olabilirsiniz. Bu niteliklerden yoksunsanız hevesiniz kursağınızda kalır” dedi.

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