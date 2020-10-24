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    HaberlerEge Haberleri Sosyal medyadan Bodrum’a üç ödül
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Sosyal medyadan Bodrum’a üç ödül

    Bodrum Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2020’de üç ödülün birden sahibi oldu.

    Sosyal medyadan Bodrum’a üç ödül

    Bodrum Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2020’de üç ödülün birden sahibi oldu. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Farklı Fikirler, Küçük Bütçeli Büyük İşler ve Özel Gün Kampanyası’nda birincilik elde etti. Belediye, 29 Ekim 2019’da Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başlattığı tweet zinciri paylaşımı nedeniyle büyük ödüle layık görüldü.

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