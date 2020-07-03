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    HaberlerEge Haberleri Sosyal medyadan hakarete tepki
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    03.07.2020 - 00:01 |

    Sosyal medyadan hakarete tepki

    Sosyal medyadan hakarete tepki

    AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, mecliste düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada yapılan saldırı niteliğindeki paylaşımları kınadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi ve yeni doğan çocuğu ile ilgili ifadelere tepki gösteren Kırkpınar, “Sosyal medya üzerinden bu denli ahlaksızca yapılan saldırıların Türkiye dışında hiçbir ülkede serbest ve hukuksuzca olmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Gerek milletvekilleri gerek yargı gerekse diğer kurumlarla birlikte gereken çalışmaları yapıp, düzenleme getirmeyi planlamaktayız. Milletimiz bu konu ile ilgili olarak büyük bir beklenti içerisine girmiştir. Bizlerde milletvekilleri olarak gereği neyse onu yapacağız” dedi.

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