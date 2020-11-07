Sosyal medyaya dikkat!

Depremin meydana geldiği andan itibaren doğru bilgi ve haberlerin yanı sıra özellikle WhatsApp gruplarında ve sosyal medyada ses kayıtları, bilgiler, fotoğraflar gibi birçok asılsız içerik hızla yayıldı. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, doğal afetler, salgın gibi kaosun, korkunun ve belirsizliğin iç içe geçtiği dönemlerde yanlış bilginin yayılımının hızlandığını belirtti.

Alikılıç, “İçeriklerin kimler tarafından paylaşıldığına dikkat etmek, güvenilir kurum ve kuruluşların kaynaklarına, bilimsel kaynaklara itibar etmek, onlardan gelen verileri paylaşmak, kötü söz olan içeriklerle ilgili bir paylaşım yapmadan önce hukuki sonuçlarını bilmek, şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmek gibi yöntemleri tercih etmeliyiz. Yanlış haber veya içerikleri yaymanın, iyi niyetli de olsa paylaşmanın toplumsal korkuya, kaosa sebebiyet verebileceğini, insanların ruh ve beden sağlığını etkileyeceğini unutmamalıyız.

Kaynağı doğrulatmak çoğu zaman mümkün olamayabiliyor. Çok hızlı içeriğe maruz kaldığımız için bir ileti, tıpkı virüs etkisi gibi 5 dakikada milyonlarca insana ulaşabiliyor” dedi.