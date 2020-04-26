Sosyal mesafe çiğnendi

Marketlerin kapanmasına dakikalar kala İzmirliler market önlerine akın etti. Vatandaşlar, geride kalan günler ve iftar için alışverişlerini tamamlayarak evlerine döndü. Market yetkilileri, sık sık sosyal mesafe çağrısında bulundu. Vatandaşlar içeriye sayıyla alınırken, bazılarının sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi. Marketlerdeki tedbirlerin yanısıra vatandaşların da önlem almaları gerektiğini belirten Mehmet Fatih (58), “Kurallara uymuyoruz. Ortada çok ciddi bir tehdit var. Bu yüzden hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi. Mehmet Avcı (48) da, marketlerdeki yığılmaların doğru olmadığının altını çizdi, “Kısıtlama olacağı günler önceden açıklandı. Bununla beraber marketler de iki gün açıktı. O yüzden yığılmaları doğru bulmuyorum” diye konuştu.

l TOLGA TAHÇI DHA