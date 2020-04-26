BİST98.7590,60EURO 7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sosyal mesafe çiğnendi
    ABONE OL
    26.04.2020 - 00:03 |

    Sosyal mesafe çiğnendi

    İZMİR’de koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında açık olan ve saat 14.00 itibariyle kapanan marketlerde yoğunluk yaşandı.

    Sosyal mesafe çiğnendi

    Marketlerin kapanmasına dakikalar kala İzmirliler market önlerine akın etti. Vatandaşlar, geride kalan günler ve iftar için alışverişlerini tamamlayarak evlerine döndü. Market yetkilileri, sık sık sosyal mesafe çağrısında bulundu. Vatandaşlar içeriye sayıyla alınırken, bazılarının sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi. Marketlerdeki tedbirlerin yanısıra vatandaşların da önlem almaları gerektiğini belirten Mehmet Fatih (58), “Kurallara uymuyoruz. Ortada çok ciddi bir tehdit var. Bu yüzden hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi. Mehmet Avcı (48) da, marketlerdeki yığılmaların doğru olmadığının altını çizdi, “Kısıtlama olacağı günler önceden açıklandı. Bununla beraber marketler de iki gün açıktı. O yüzden yığılmaları doğru bulmuyorum” diye konuştu.
    l TOLGA TAHÇI DHA

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    daha fazla video için
    Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİstanbul'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Sıradaki Haber