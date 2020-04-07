Sosyal mesafe kuralına şiddetli yağmur engeli

Foça'da kurulan pazaryerinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler, zaman zaman bastıran şiddetli yağmur nedeniyle aksadı. Başlayan şiddetli yağmur, araları açılan tezgahların birbirine yaklaştırılmasına, kapalı olan alana vatandaşın akın etmesi nedeniyle de sosyal mesafe kuralına uyulmamasına neden oldu.



