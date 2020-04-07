07.04.2020 - 07:00 | | SEYFİ GÜL DHA
Sosyal mesafe kuralına şiddetli yağmur engeli
Foça'da kurulan pazaryerinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler, zaman zaman bastıran şiddetli yağmur nedeniyle aksadı.
Foça'da kurulan pazaryerinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler, zaman zaman bastıran şiddetli yağmur nedeniyle aksadı. Başlayan şiddetli yağmur, araları açılan tezgahların birbirine yaklaştırılmasına, kapalı olan alana vatandaşın akın etmesi nedeniyle de sosyal mesafe kuralına uyulmamasına neden oldu.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.