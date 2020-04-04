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    HaberlerEge Haberleri ‘Sosyal mesafe şart’
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    04.04.2020 - 00:01 |

    ‘Sosyal mesafe şart’

    ‘Sosyal mesafe şart’

    Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Bugünler geçecek. 15 Temmuz'da halkımız, nasıl darbe girişimine sokaklara çıkarak dur dediyse arma sevdası için de statlara gelecektir. Halkımızı düşünmeliyiz” dedi.

    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’un Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Liglerimiz, en erken haziran ayı başında oynanabilecektir” açıklamasını değerlendirdi. Yaklaşık 60 günlük bir aranın olacağını ifade eden deneyimli teknik adam, “Teknik direktörler artık başka idman metodları geliştirecek. Futbolcuların sürekli sağlıklı vatandaşlarımızın yaptığı gibi evlerinden çalışması handikap olur. Bu programa göre bizler de farklı antrenman yöntemlerini bulacağız. Ancak öncelikle sağlığımızı düşüneceğiz” dedi.

    ‘Önlem almalıyız’

    Haziran ayında liglerin oynatılması durumunda taraftarları da düşünmeleri gerektiğini ifade eden Uygun, “15 Temmuz’da halkımız, nasıl darbe girişimine sokaklara çıkarak dur dediyse, arma sevdası için de statlara gelecektir. Bu nedenle maçlar seyircili oynanırsa statlarımızda da sosyal mesafeyi korumalıyız. Kapasitenin yarısı kadar futbolsever maçlara alınabilir. Yaradandan ötürü bizler yaratılanı seviyoruz. Halkımızı düşünmeliyiz. Koronavirüs salgınını atlatmak ve sağlıklı bir yapıya kavuşmak en öncelikli isteğimiz” dedi.

     

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