Sosyal mesafeli bakım ve eğitim

Gaziemir Bebek Akademisi Kreş Ve Anaokulu Kurucu Müdürü Deniz Amiral, Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinde aldıkları tedbirleri anlattı ve ailelere tavsiyelerde bulundu.

Ailelerin virüsü ve normalleşmeyi çocuklarına anlatmalarının önemine değinen Amiral, “Çocuğa, uygun bir ortamda ve yaşına uygun bir şekilde; koronavirüse yakalanmaması için okulların tatil edildiği, bu dönemin henüz sona ermediği fakat artık virüsün daha güçsüz olduğu ve temizlik kurallarına dikkat ettiği takdirde hastalıktan korunabileceği anlatılmalı. Unutmayalım ki kaygı bulaşıcıdır” dedi.

Bir dizi ek tedbir

Normalleşme sürecinde hem çalışan sağlığı hem de çocukların sağlığı için bir takım önlemler aldıklarını belirten Deniz Amiral, “Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıkların yönetmeliklerine tamamen uyduğumuz gibi kurum olarak bazı ek önlemler de aldık” dedi. Amiral, önlemleri şöyle sıraladı:

Ortak eşya yok

“Ayakkabılar kapı önünde çıkarılıp ilk antreye giriş yapılacak. Çocuklarımızın ve personelin rutin olarak ateşi ölçülecek. Yarı kontenjanla eğitim ve bakım hizmeti sağlanacak. Okul içinde çeşitli görsellerle hijyen kuralları sıklıkla hatırlatılacak. Sınıflardaki bulunan halı, minder, peluş oyuncak gibi malzemeler kaldırıldı. Masa ve sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak dizildi. Yemekhane kullanılmayacak, yemekler sınıflarda yenecek. Etkinlikler dönüşümlü olarak bahçede oluşturulan sınıfta düzenlenecek. Tuvaletler tek çocuk kullanacak şekilde organize edildi ve her kullanımdan sonra da dezenfekte edilecek. Sınıf içi materyaller ve tüm okul belli periyotlarla dezenfekte edilecek. Matara getirilmeyecek çocuklara isimlerinin yazdığı su şişeleri dağıtılacak ve şişeler atılacak. Sınıf içi materyaller yıkanabilen ürünlerden oluşturuldu. Kalem, boya gibi malzemeler çocuğa özel olarak etiketlenecek. Kart, hikâye kitabı vb. çoklu kullanım ürünleri kullanılmayacak. Okul çantası da kullanılmayacak, çocuklarımıza ait birer takım yedek kıyafet şeffaf poşet içerisinde teslim alınacak.”

Personel eğİtİmİ

Kurum içi personelin eğitimden geçirildiğini belirten Deniz Amiral, “Tüm personel hijyen belgesi aldı. İşe geldikleri kıyafetle çalışmayacaklar, maske kullanmaları da zorunlu. Hastalık belirtisi gösteren personel 14 gün okuldan uzaklaştırılacak” dedi.