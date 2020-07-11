Sosyal mesafeli deniz

Şezlonglar arasında 2 metre mesafeyi koramaya çalışan aileler, çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkardı. İstanbul’dan geldiğini söyleyen, güzellik uzmanı Yeşim Yılmaz (32), “Çocuklarımla sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes önlemlere uymaya çalışıyor” dedi. l SELÇUK AKBAŞ DHA