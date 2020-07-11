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    11.07.2020 - 00:00 |

    Sosyal mesafeli deniz

    Bodrum'da tatilciler, Kovid-19 önlemlerine uyarak kavurucu sıcakta denize girip serinledi.

    Sosyal mesafeli deniz

    Şezlonglar arasında 2 metre mesafeyi koramaya çalışan aileler, çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkardı. İstanbul’dan geldiğini söyleyen, güzellik uzmanı Yeşim Yılmaz (32), “Çocuklarımla sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes önlemlere uymaya çalışıyor” dedi. l SELÇUK AKBAŞ DHA

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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