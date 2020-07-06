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    HaberlerEge Haberleri Sosyal mesafeli düğün
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Sosyal mesafeli düğün

    DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde Tuğçe Aydın ve Batuhan Balcı çifti, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törenle dünya evine girdi.

    Sosyal mesafeli düğün

    Düğüne gelen davetlilerin salona girişi öncesinde ateşi ölçüldü, dezenfektan ikram edildi. Gelin ve damat misafirlerle tokalaşmadı. Düğüne katılanlar maske takmaları konusunda uyarıldı. Çifte takı takılmadı. Davetliler takılarını sandıklara bıraktı. Nikahı, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan kıydı. l SEZGİN ÖZDEMİR DHA

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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