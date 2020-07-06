06.07.2020 - 00:03 |
Sosyal mesafeli düğün
DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde Tuğçe Aydın ve Batuhan Balcı çifti, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törenle dünya evine girdi.
Düğüne gelen davetlilerin salona girişi öncesinde ateşi ölçüldü, dezenfektan ikram edildi. Gelin ve damat misafirlerle tokalaşmadı. Düğüne katılanlar maske takmaları konusunda uyarıldı. Çifte takı takılmadı. Davetliler takılarını sandıklara bıraktı. Nikahı, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan kıydı. l SEZGİN ÖZDEMİR DHA
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.