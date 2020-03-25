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    HaberlerEge Haberleri ‘Sosyal yaşamı kısıtlama zamanı’
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    25.03.2020 - 00:04 |

    ‘Sosyal yaşamı kısıtlama zamanı’

    Kuşadası Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak İkiçeşmelik Mahallesi’nde hijyen çalışması yaptı.

    ‘Sosyal yaşamı kısıtlama zamanı’

    Her cadde ve sokağı karış karış dolaşıp 80 derece sıcaklıktaki köpüklü suyla yıkadıktan sonra özel ilaçlarla dezenfekte eden Temizlik İşleri’ne bağlı ekipler, salgının bulaşmasını önlemek için her önlemi almaya çalışıyor.

    Başkan Ömer Günel, “Tüm birimlerimizle elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerime, evlerinde kalma çağrısı yapıyorum. Salgınla mücadelede en önemli husus, sosyal yaşamı kısıtlamak ve fiziksel teması minimuma indirmek” dedi.

     

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