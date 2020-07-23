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    HaberlerEge Haberleri Soyer, KHK’lı işçilere hakkını verdi
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    23.07.2020 - 00:07 |

    Soyer, KHK’lı işçilere hakkını verdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruma bağlı şirketlerde çalışan ve 2017’de çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İZENERJİ Şirketi’ne geçen personel için önemli bir adım attı.

    Soyer, KHK’lı işçilere hakkını verdi

    İşçilerin, DİSK Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesindeki sosyal haklardan faydalanmasını sağlayan ek sözleşme protokolü Büyükşehir ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş İzmir 2 No’lu Şube yönetimi tarafından açıklandı. Başkan Tunç Soyer, çalışanlara verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve emeğin kıymetini bildiklerini söyledi.
    Büyükşehir’in, işçilere önce gıda yardım kartı desteği sağladığını diye getiren Soyer, “İZENERJİ şirketimizde, 3 bin 664 çalışanımız bu haktan yararlanacak. Diğer şirketlerimiz ile birlikte toplamda 4 bin 198 çalışanımızın bu haklardan yararlanmasını sağlayıp mağduriyetlerini giderdik” dedi.

     

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