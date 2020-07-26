Soyer, SODEMSEN’e yeniden başkan oldu

Tüm belediyelerin sosyal demokrasi vizyonuyla hizmet üretmesi gerektiğini belirten İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Geleceğin hikâyesini yerelde yazacağız” dedi.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası’nın (SODEMSEN) 2. olağanüstü genel kurulu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden SODEMSEN Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarının tüm Türkiye’de bir ortak algı yaratmasını mümkün kılacak bir ortak dil geliştirmek gerektiğini, bu dilin de sosyal demokrasinin dili olduğunu söyleyen Soyer, “Önümüzdeki dönemlerde yeni siyasetin en temel parametreleri yine sosyal demokrasi ve yerellik olacak. Geleceğin hikâyesi yerelden yazılacak. Belediyelerimiz, çalışmalarını sosyal demokrasi perspektifi ile değerlendirerek yola çıkmalıdır. Ardından, ortak uygulamaların yayılması için, belediyelerin birbirinden haberdar olmasının önünü açmalı ve başarılı olanların yaygınlaşmasını teşvik etme liyiz. SODEMSEN de bu ortak dilin, ortak uygulama birliğimizin bir aracıdır” diye konuştu.

Başkanlara destek

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, “Salgın döneminde sosyal demokrat belediye başkanlarının destan yazdı. Başarılarını artırmak için biz de yoğun çaba içindeyiz. SODEMSEN bizim düşündüğümüzden farklı görev ve misyon üstlenecek. Toplu iş sözleşmeyle ilgili başkanlarımızın yükünü alacak. Her belediyenin yapısı ve ekonomisi farklı olduğu için sorun çıkıyordu. SODEMSEN ile birlikte birçok saha araştırması yapılacak. Farklı veriler elde edilecek. SODEMSEN aracılığıyla özellikle başkanlarımızın konaklama, ulaşım, mekan ihtiyaçları da giderilecek. Belediye başkanlarımızın işlerini kolaylaştıracağız. Biz genel merkez olarak SODEMSEN kuruluşuna katkı koyduk ama büyümesi, gelişmesi sizlerin elinde” dedi.

Özgürlüğe imza

Öte yandan Büyükşehir, Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıldönümünü dizi etkinlikle kutladı. Soyer’in vekili olarak etkinliklere katılan Prof. Dr. Suat Çağlayan, “Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Cumhuriyet’in anlamını daha iyi anlayan bu millet her geçen gün biraz daha Lozan’ı içine sindiriyor” dedi. Kutlamalar kapsamında, Büyükşehir Hizmet Binası’nın önünde açılan ‘Lozan Barış Antlaşması Sergisi’ ile Kültürpark Uzun Havuz’daki ‘Belgeler Işığında Lozan’ açık alan sergisi, 15 gün boyunca ziyaret edilebilecek.